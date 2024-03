Premier League | una squadra rischia una grossa penalizzazione

(Di lunedì 18 marzo 2024)di cambiare la classifica in zona salvezza: un club ha ricevuto unadi quattro punti Cambia la classifica dellae non per questioni di campo: come riportato dal Guardian unaha ricevuto unadi quattro punti. Si tratta del Nottingham Forest: la società è stata punita per Superato il limite consentito di 105 milioni di sterline di perdite nell’arco delle ultime tre stagioni. La dirigenza della, pur avendo ammesso la violazione, è pronta a fare ricorso: al momento terzultima ad un punto dalla salvezza, con la penalità scivolerebbe a pari punti con il Burnley penultimo in classifica.

