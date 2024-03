Premier League | penalizzazione di 4 punti al Nottingham | incubo retrocessione | CLASSIFICA

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lacontinua a fare i conti con penalizzazioni e la corsa salvezza rischia di essere pesantemente condizionata. Secondo quanto riporta il “Guardian”, sarà ufficializzata oggi una sanzione di 4inalForest per la violazione delle norme su redditività e sostenibilità. Il club ha già annunciato il ricorso. Quello delForest è il secondo caso stagionale dopo ladi 10all’Everton, ridotta a 6in appello, per la violazione delle stesse norme su redditività e sostenibilità. Ilscivola da 25 a 21ed è sempre più a rischio. La nuovaArsenal 64 Liverpool ...

