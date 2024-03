Premier League | penalità Nottingham Forest | il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024), ildeldopo l’ufficialità della penalizzazione di quattro punti della squadra Laha ufficializzato ladi 4 punti al, per non aver rispettato i regolamenti in materia di sostenibilità finanziaria. Ilha subito risposto alla FA con un. «Ilè estremamente deluso dalla decisione della Commissione di imporre aluna sanzione di quattro punti, da applicare con effetto immediato. Nonostante questo, ringraziamo la commissione per aver accettato di affrontare la questione in tempi rapidi. Ilritiene fondamentale per ...