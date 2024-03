Precipitò da palazzo | un arresto per omicidio preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino extracomunitario, un 34enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa diper il decesso di Denny Magina Guardia, 30 anni, morto il 22 agosto 2022 dopo essere precipitato dal quarto piano di unin via Giordano Bruno a Livorno, in circostanze apparse fin da subito dubbie. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Livorno, il trentenne, trovandosi nei pressi di una finestra aperta, sarebbe stato colpito con un violento pugno al volto dall'indagato nel corso di una lite e sarebbe caduto all'indietro precipitando. "Le tracce lasciate dall'anello indossato in quel momento dall'aggressore - spiegano i militari in una nota - hanno fatto convergere le indagini sul ...