Precipita durante tour in mongolfiera e si schianta al suolo | schock a Melbourne

(Di lunedì 18 marzo 2024) Shock in un tranquillo quartiere residenziale di, in Australia. E’ proprio qui che un uomo èto dall’alto dopo essere cadutouninndosi tra le case, dove è morto tragicamente. Si tratta di uno dei passeggeri a bordo del mezzo che, per motivi ancora tutti da chiarire, èto nel vuoto davanti agli altri passeggeri atterriti e al pilota dellaed è deceduto nello schianto al. Il terribile schianto La vittima dell’incidente è caduta dall’alto finendo tra le case in Albert Street, nel sobborgo residenziale di Preston. I servizi di emergenza sono stati allertati intorno alle 7.30 di lunedì, ora locale, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso ...

La mongolfiera ha proseguito il volo ed è atterrata in sicurezza in un parco locale a Melbourne. Gli altri passeggeri della mongolfiera sono stati assistiti a terra da personale medico dopo lo shock ... (fanpage)

Orrore in strada, uomo Precipita dall’alto tra le case e muore: caduto durante tour in mongolfiera - La mongolfiera ha proseguito il volo ed è atterrata in sicurezza in un parco locale a Melbourne. Gli altri passeggeri della mongolfiera sono stati assistiti a terra da personale medico dopo lo shock ...fanpage

Precipitò dal 4° piano e morì, era stato colpito da un pugno da un pusher - Fu colpito da un pugno in faccia durante una lite dall'indagato, cadendo all'indietro e Precipitando di svariati metri. (gonews) Se ne è parlato anche su altri giornali Denny Magina precipitò da una ...informazione

Palermo, free climber Precipita durante un’arrampicata: è grave - Tragica uscita in gruppo per un free climber 54enne, che, durante un’arrampicata lungo un costone del monte Pellegrino a Palermo è Precipitato da un’altezza di quasi 20 metri. È grave. Free climber ...tag24