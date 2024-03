Pordenone | investì e uccise un 15enne | condannata soldatessa Usa

Soldatessa Usa investì e uccise un 15enne su una ciclabile: condannata a 2 anni e 6 mesi, con la pena sospesa: Julia Bravo è una soldatessa americana di base ad Aviano e il 21 agosto del 2022 ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, che transitava su una pista ciclabile a Porcia. Il Tribunale di Pordenone ha condannato la 21enne a 2 anni e 6 mesi di reclusione. La pena è stata sospesa. Per la giovane militare non è stata riconosciuta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza in quanto il ...

Investì e uccise un 15enne, 2 anni e 6 mesi a soldatessa Usa: Il Tribunale di Pordenone ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione la soldatessa americana di 21 anni, Julia Bravo, in servizio alla Base Usaf di Aviano, che il 21 agosto del 2022 ha investito e ucciso un ...