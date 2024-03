Pontremoli non spaventa Punto pesante per le Zebre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) LUNIGIANA PONTREMOLESE 0 VIAREGGIO 0 LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Menichetti, Bellotti, Gabrielli, Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Bruzzi, Simonelli. (A disposizione: Razzoli, Bresciani, Magistrelli, Costi, Scaldarella, Gaddari, Agolli, Iaropoli, Novoa). All. Alessandro Maurelli. VIAREGGIO: Carpita, C. Belluomini, Sapienza, Minichino, T. Ricci, Bertacca, G. Ceciarini, Fazzini, Brega, Marinai, Benassi. (A disposizione: G. Santini, D. Benedetti, M. Santini, Coppola, Lombardi, Tomei, Scaranna, Chicchiarelli, T. Belluomini). All. Stefano Santini. Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze (assistenti di linea Giacomo Pieve di Pisa e Klevis Laci di Empoli). Note: espulso Bellotti (LP) al 46’ st con rosso diretto.– Pareggio che sicuramente fa più comodo e piacere al Viareggio che, pur senza brillare, porta via un ottimo ...