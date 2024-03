Pomodoro da industria Casalasco sposa natura e tecnologia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) INNOVAZIONE, SVILUPPO tecnologico e sostenibilità possonorsi con tradizione e agricoltura. È questo il segreto del successo di, azienda dell’agroalimentare italiano con oltre 40 anni di storia e la capacità di crescere e di rinnovarsi "per linee interne", come dice Costantino Vaia (nella foto sopra), Ceo del Gruppo. Un successo costruito pian piano, puntando su un territorio e sulla sua capacità di tirare fuori il meglio dalla sapienza delle mani dei contadini e dalla tradizione della produzione delda, ma non solo. Oggi il Gruppo fattura 630 milioni di euro, punta al mondo, con il 70% dell’export di quanto produce e 5 stabilimenti nella zona italiana più vocata pere agricoltura in genere. La capacità di questo Gruppo, negli anni, ...