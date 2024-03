Polemiche per le frasi di Salvini sul voto russo | «Quando un popolo vota ha sempre ragione»

(Di lunedì 18 marzo 2024) «In Russia hannoto, ne prendiamo atto.unha, le elezioni fannobene siauno le vince siauno le perde". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un convegno sul trasporto pubblico locale a Milano a proposito delle elezioni in Russia, che hanno decretato la vittoria di Vladimir Putin. "Iole perdo - ha continuato- cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni, prendiamo atto deldei cittadini russi, sperando che il 2024 sia l'anno della pace".che hanno scatenato ...

Formia - La Soppressione dell' avvocatura interna del Comune di Formia da mesi sta facendo imbarazzare (e non poco) gli stessi magistrati giudicanti del Tribunale di Cassino. In occasione di ...

In un istituto di Pioltello in cui è musulmano il 40% dei studenti il 10 aprile verrà utilizzato come vacanza ed è già stato recuperato. Polemica la Lega

Genova, Toti: valutatiamo partenariato per nuovo ospedale ponente - Genova, 18 mar. "Al momento esiste soltanto una lettera di intenti in cui Genova High Tech ci dice di voler proporre alla Regione un partenariato pubblico-privato per la realizzazione del ..."

De Rienzo: "Sta facendo una stagione incredibile, peccato il Napoli l'abbia dato via" - Mi fa sorridere la polemica su Zaniolo, ma nel momento in cui può essere utile alla causa è giusto che il c.t. lo convochi. Mi dispiace per Immobile, purtroppo il calcio non ha riconoscenza. Spero che ...

The Idea of You, Anne Hathaway ha accettato per 'paura' dell'Oscar - Hathaway ha quindi deciso di commentare le Polemiche che l'hanno colpita ... Non dimenticherò mai questa proiezione [in seguito alla prima proiezione del film.] Per qualche motivo, si parla di storie ...