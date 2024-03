Pittaluga show | poker del Mesola La rincorsa playoff può continuare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)4 casumaro 2 : Catalano, Lucci, Perini, Ferrari,(84’ Malagutti), Telloli, Scarpa, Casette, Allegrucci, Mirontsev, Mangolini (27’ Marandella). All. Salvagno. CASUMARO: Saccenti, Testoni, Faggioli, Minarelli, Benini, Ribello, Lazzarin (27’ Rimondi), Daniel (80’ Pencarelli), Guernelli, Barbieri, Nicoli (80’ Borsari). All. Nardiello. Arbitro: Mongardi (Lugo). Ass. Merella e Franzoni (Bo). Reti: 7’ Mirontsev, 10’ Guernelli, 34’ e 59’, 36’ Rimondi, 66’ Allegrucci. Note: ammoniti Barbieri, Benini, Nicoli, Rimondi e Marandella. Ilbatte il Casumaro e prosegue laai play off, con una prova molto convincente. Seppur entrambe le formazioni erano rimaneggiate, hanno dato vita d una gara aperta e con la voglia di vincere, dove su tutti il migliore è stato ...