Pirelli sceglie una combinazione rara per il GP d’Australia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il produttore di pneumatici porterà a Melbourne una gommamente utilizzata.porterà il pneumatico C5 più morbido della sua gamma al Gran Premio– la prima volta che questa mescola sarà utilizzata nel 2024. La gomma C5 non è stata scelta né per il Bahrein né per l’Arabia Saudita: il primo è un tracciato particolarmente difficile per gli pneumatici, a causa della superficie abrasiva e delle zone a forte trazione, ed è stato usatomente durante i test pre-stagionali. Questa scelta è in contrasto con il 2023, quando sul circuito di Albert Park sono state utilizzate le mescole C2, C3 e C4, ma segue la tendenza del 2022, quando il pneumatico più morbido è stato utilizzato per il ritorno della F1 a Melbourne dopo la pandemia di COVID-19, anche se la C4 è stata esclusa dalla gamma per ...