Pirateria | processo ad Ancona FAPAV | «Cresce la percezione del reato per violazioni»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un uomo di 61 anni proveniente da Pesaro è al centro di una vicenda legata allaaudiovisiva, accusato di fornire illegalmente contenuti televisivi a un gruppo di clienti, principalmente residenti nella zona di Senigallia. Attraverso codici illegali e il sistema delle IPTV illegali, avrebbe offerto loro accesso a un vasto catalogo di programmi televisivi provenienti da piattaforme a pagamento come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime e Netflix, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.Le attività illecite sarebbero avvenute tra gennaio 2020 e maggio 2021, generando profitti mensili stimati in diversi milioni di euro. Oltre al venditore, anche i clienti sono stati trascinati in tribunale per violazione del diritto d'autore. Durante l'udienza, sia il venditore che uno dei clienti hanno chiesto di patteggiare, mentre per gli altri è stato previsto un ...