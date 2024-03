Pioltello e l’istituto chiuso per Ramadan | l’attacco della senatrice Pd | “Salvini e Valditara? Non sanno come funziona la scuola”

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Milano) – “Chenon sappiano le scuole può starci, ma che non lo sappia il ministro dell'istruzione è grave”. Così ladel Pd Simona Malpezzi, vicepresidentecommissione bicamerale infanzia e adolescenza e residente a, torna sulla vicenda delIqbal Masih e sulle polemiche suscitate dalla scelta di chiudere laper la festa dell’ultimo giorno di, intervista alladel Pd Simona Malpezzi davanti allaIqbal Masih Autonomia scolastica “Nell'ambito dell'autonomia – ha detto lache questa mattina era proprio alla...

Apri il menu di navigazione - In un istituto di Pioltello in cui è musulmano il 40% dei studenti il 10 aprile verrà utilizzato come vacanza ed è già stato recuperato. Polemica la Lega ...vanityfair

Scuola chiusa per la fine del Ramadan, è polemica - Fa discutere la scelta dell'istituto comprensivo statale di Pioltello di chiudere il 10 aprile, giorno della festa di fine Ramadan. Si tratta di una "decisione preoccupante" secondo l'eurodeputata leg ...ansa

Scuola chiusa per il Ramadan, Valditara rispetti la scelta del Consiglio d’istituto: l’Italia non è l’Iran! - "A Valditara fa comodo dare in pasto all’opinione pubblica il messaggio dell’uomo forte al potere che ispeziona" ...ilfattoquotidiano