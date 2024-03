Pioltello | ancora polemiche sulla scuola chiusa per il Ramadan L’associazione presidi | “Scelta legittima nell’ambito dell’autonomia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nessun passo indietro allaIqbhal Masih didopo l’annuncio da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di una verificadel Consiglio d’istituto di sospendere le lezioni il 10 aprile in occasione della fine del. Anzi. A sostenere laè pronto a scendere in campo anche il collegio docenti (il “parlamentino” dei maestri e dei professori) con una lettera unitaria in difesa della decisione presa. Ieri su X il ministro ha scritto: “In relazione al caso delladiche ha deciso di sospendere le lezioni in occasione delho chiesto agli uffici competenti del Ministero di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare ...