Pillola mima lo sport e fa anche dimagrire | lo studio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dati positivi da test sui topi: "Un farmaco simile potrebbe avere impatto su diverse malattie, dall'obesità all'Alzheimer" Unachel'esercizio fisico, offrendo alcuni degli stessi benefici. Sarebbe il farmaco dei sogni, sia per i fan del divano, incapaci di sostenere la fatica di 'work out' quotidiani, che per gliivi perfezionisti e ossessionati