Piero Marrese | chi è il nuovo candidato del “campo largo” alle Regionali in Basilicata “Se batterò Bardi? Ne sono sicuro”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Iol’unicolucano in corsa,è nato inma vive prevalentemente fuori. Se lo? Ne, dobbiamo continuare a lavorare sull’ascolto dei territori”. A dirlo a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 èfrontman delelezioniindel 21 e 22 aprile, scelto in extremis dopo il ritiro-lampo dell’oculista Domenico Lacerenza. Sarà lui, 43enne presidente della Provincia di Matera, a tentare di soffiare la Regione a Vito, il governatore uscente sostenuto dal centrodestra e anche dal fu “Terzo polo”. Rispetto a Lacerenza – che ...

Alle Elezioni regionali in Basilicata lo scontro sarà tra Piero Marrese e Vito Bardi. Il centrosinistra ha infatti raggiunto l' accordo e dopo il pasticcio con Lacerenza ha deciso di affidarsi al

Piero Marrese , presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, è il candidato del centrosinistra per le regionali 2024 in Basilicata . Avvocato e ricercatore, Marrese ha 43 anni

Basilicata, Marrese candidato di Pd-M5s. Pittella (Azione): "Trattati come ebrei" - siamo stati trattati Sono profondamente dispiaciuto per l'accaduto e mi scuso con chi può essersi sentito offeso" Piero Marrese è il candidato alla presidenza della Regione del centrosinistra e dei 5

Basilicata: Marrese, sono sicuro di battere Bardi - Lo ha detto, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, Piero Marrese, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata.

Basilicata: Marrese, 'sicuro di battere Bardi, campo largo Il mio è campo vincente' - Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ho parlato con Schlein e Conte anche ieri sera, c'è fiducia in quello che c'è da fare. Io poi sono l'unico candidato lucano in corsa, Bardi è nato in Basilicata ma vive pr