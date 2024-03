Pier Silvio Berlusconi e Mediaset | «Noi assumiamo soprattutto giovani | gli altri licenziano»

(Di lunedì 18 marzo 2024), amministratore delegato di Media for Europe (ex) dice che il campo dei contenuti delle tv vede soffrire giganti come Disney e Netflix, chemigliaia di persone. In Italia resistono Sky e DAZN. «Ma la televisione generalista se fatta bene, mantenuta viva e moderna, si difende alla grande. E nel nostro caso continua a dare soddisfazioni», dice da Cologno Monzese in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Certo, il mondo dell’offerta dei contenuti è diventato super competitivo, forse anche sovraffollato. Quello che so però è che noi, in controtendenza,. Eper metà under 30 e per il 50% donne. Abbiamo già iniziato lo scorso anno con 250 ingressi e intendiamo andare avanti per...

