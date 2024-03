Piano Mattei | una sponda da Londra? L’analisi di Marchesetti

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Molti dicono che l’Africa è disfunzionale, ma per me è necessario evitare il fatalismo: se accettiamo che l’Africa sia disfunzionale, tutto diventa possibile, anche movimenti di centinaia di milioni di persone verso l’Europa, investimenti in tecnologie, sforzi per incoraggiare le riforme e il buon governo, una base fiscale per i governi africani, uno sfruttamento di risorse che non deprivi il continente delle sue risorse – queste sono possibilità concrete e se le vorremo considerare, l’Africa diventerà una potenza economica ed il problema di flussi di massa diminuirà, forse anche fino a zero”. Alcuni giorni fa James Cleverly, ministro dell’Interno britannico, si è espresso così sui rapporti con i Paesi africani. Ma sarebbe altrettanto facile immaginare un membro del governo italiano pronunciare parole simili sulle ambizioni del. Italia e ...

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , vola oggi in Egitto per una missione congiunta Ue con l’obiettivo di chiudere un accordo per arginare i flussi migratori irregolari. È in agenda inoltre ... (secoloditalia)

Partenariato strategico Ue-Egitto: siglato Piano da 7,4 miliardi - Al centro dei colloqui bilaterali – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – l'attuazione del Piano Mattei in Egitto, in particolare la cooperazione nel settore della produzione agricola e della ...teleborsa

Italia-Egitto, Valditara: "Impegnati per formazione tecnica e professionale di eccellenza nei settori strategici" - (Teleborsa) - "Compiuto un altro importante passo per la realizzazione del Piano Mattei per l'Africa. In occasione della missione istituzionale in Egitto, guidata dal presidente del Consiglio Giorgia ...teleborsa

Piano Mattei, Meloni in Egitto con von der Leyen: aiuti per 7,4 miliardi - I colloqui bilaterali, al Cairo, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi "si sono concentrati sull’attuazione del Piano Mattei in Egitto, in ...italiaoggi