Piaggio tende la mano a Pontedera Il Circolo Crec donato al Comune | Pronti a rilanciare il Villaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Un quartiere in cui ancora scorre la storia di, il suo Dna operaio. Un luogo di vita, ma anche carico di memorie intessute da aggregazione e socialità. Luoghi come punto di riferimento per un quartiere, l’ex, in cui tornerà a scorrere linfa grazie all’operazione con cuihaaldi, quindi alla comunità, tre immobili, tra cui lo storico. “E’ il frutto di un rapporto conche da qualche anno ha trovato collaborazione e impronta importante per la città davvero rilevanti - Collaborazioni nel segno del bene della nostra comunità - ha detto in consiglio comunale il vicesindaco Alessandro Puccinelli, ...