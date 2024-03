Phoenix | Berrettini perde la finale ma col sorriso | “Felice di essere tornato a giocare”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024)– Matteonon riesce a portarsi a casa il Trofeo del Challenger di, ma disegna una splendida settimana dei ritorni e guarda avanti. Ladi ieri, alCountry Club, va al portoghese Nuno Borges per 7-5, 7-6, che si conferma leader della competizione. Nel 2019 e proprio a, aveva conquistato l’ultimo dei tre trofei Challenger vinti in carriera (San Benedetto 2017 e Bergamo 2019 gli altri due) su nove finali disputate. “Grazie a tutte le persone che sono venute a vedermi: è stata una settimana pazzesca – ha detto l’Azzurro, come riporta supertennistv.it -. Sicuramente non è arrivato il risultato che avrei voluto, ma sono contento di. È stata una partita ...