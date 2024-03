Pezzotta e Carnevali | continua la campagna elettorale tra tour nei quartieri e premiazioni alla sfilata di Mezza Quaresima

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bergamo. Andreae Elenalatraneidi. I due candidati sindaci, rispettivamente del centrodestra e del centrosinistra, macinano chilometri e sono, orami, una presenza fissa in città, sia in centro che nei. Così, a suon di sorrisi, strette di mano e pacche sulle spalle, trascorrono ormai gran parte del loro tempo, soprattutto nei fine settimana. L’obiettivo non è solo mescolarsi tra la gente, ma soprattutto guardare, prendere visione dei problemi e dei bisogni dei cittadini: un uomo e una donna dediti all’ascolto e pronti, pennamano ...