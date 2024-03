Pereira | chiesto il rinvio a giudizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Per l’ex sovrintendente del teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander, la procura di Firenze hail. Le accuse sono peculato e malversazione. L’udienza preliminare si aprirà il 30 maggio. Il pubblico ministero Christine von Borries, titolare delle indagini, contesta ail peculato per le spese sostenute a carico alla Fondazione del Maggio, ovvero l’aver fatto shopping e viaggi con la carta di credito dell’ente che ha diretto fino a quando lo "scandalo" non è diventato insostenibile. C’è poi un altro capitolo d’accusa, ed è quello riguardante la malversazione di erogazioni pubbliche, e cioè di aver usato i fondi affidati al Maggio dal governo per pagare le cosiddette spese correnti. L’accusa sostiene che con questi fondiavrebbe ...