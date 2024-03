Percorsi abilitanti 60 CFU | sono validi i crediti integrativi conseguiti tramite corsi post lauream come i master Chiarimento Ministero

Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei Percorsi che serviranno a formare i nuovi ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: quando saranno avviati i Percorsi? Quanto dureranno? I corsisti faranno in tempo per l'iscrizione nelle graduatorie o si produrrà un ... (orizzontescuola)