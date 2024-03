Perché l’accordo Ue-Egitto sui migranti non è per niente un “cambio di passo” come dice Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 18 marzo 2024) Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha risposto alle domande di Fanpage.it sull'accordo Ue-sui: non solo non risolverà i problemi nella tratta di esseri umani, ma non è neanche il "cambio di passo" cherivendica di aver portato in Europa.