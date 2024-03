Perché la Torre Eiffel non arrugginisce? La risposta vi sorprenderà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una domanda apparentemente banale e che, però, tantissimi utenti si sono posti, cercando la soluzione attraverso i motori di ricerca: malanon? La struttura in ferro dell’opera, infatti, sembrerebbe suggerire un inevitabile deterioramento col passare del tempo. Eppure nonostante sia stato costruito nell’ormai lontanissimo 1889, il monumento non sembra scontare il passare degli ann. Il motivo? Semplice, un’attentissima manutenzione. Completata in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi, laè nata per lasciare estasiato il mondo intero, dinanzi a quella che per i tempi era lapiù alta al mondo con i suoi oltre 300 metri. Un’opera di ingegneria d’avanguardia, per l’epoca, nata grazie al lavoro di ottimi ...