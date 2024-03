Perché la Procura ha nominato due medici legali e un tossicologo per la morte di Jordan Jeffrey Baby

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Vittorio Sgarbi , per il caso del quadro comprato all'asta nel 2020: secondo l'accusa l'ex sottosegretario avrebbe fatto figurare la compagna ... (fanpage)

Nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo sul decesso del trapper di 26 anni Jordan Jeffrey Baby , trovato morto con una corda attorno al collo in carcere a Pavia, la Procura ha nominato due ... (fanpage)

Processo a Gianfranco Fini, la procura chiede 8 anni per lui e 9 anni per Elisabetta Tulliani (che difende il compagno). Ma l'Avvocatura dello stato chiede l'assoluzione: Non sono condanne leggere quelle chieste dalla procura di Roma nei confronti dell'ex presidente della Camera ed ex leader di An Gianfranco Fini. A ...Tulliani di essere parte dell'inganno anche perché ...

Tredicenni uccidono coetaneo, la Cina discute sulla punibilità: ... anche se solo con l'approvazione della Procura suprema del popolo, il massimo organo giudiziario ... perché sia la vittima sia i suoi coetanei appartengono alla categoria dei "left - behind", i bambini ...