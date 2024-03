Perché la Corea del Nord ha vietato di tenere i cani come animali domestici

(Di lunedì 18 marzo 2024) I cittadini delladelnon possono più, a meno che non intendano mangiarli o scuoiarli. Questa restrizione disumana è stata annunciata da Knewz.com e confermata dal quotidiano sudno The Daily NK. Il quotidiano ha sottolineatopossedereda compagnia violerebbe ‘l’etica socialista’ del governono. “Trattare un caneun membro della famiglia, che mangia e dorme con la famiglia, è incompatibile con lo stile di vita socialista e dovrebbe essere rigorosamente evitato”, ha riferito una fonte anonima dell’Unione socialista delle donne ...

Lo sapevate che il sudore dei coreani non puzza? Assurdo, ma assolutamente vero. La risposta a questo dilemma che per noi occidentali pare praticamente impossibile, sta nellla struttura genetica ... (cultweb)

Due dei cinque missili lanciati l’altro ieri dalla Russia contro l’area di Kharkiv, in Ucraina , che hanno distrutto alcuni palazzi civili e ferito tre persone, secondo le prime analisi erano ... ... (ilfoglio)

Può un conflitto rimasto congelato per oltre 70 anni tornare dagli archivi della storia e minacciare il presente? A quanto pare, almeno a giudicare dai Venti di guerra che soffiano sempre più ... (it.insideover)

Presidenziali, a Putin l'87,28%: il risultato più alto della storia russa | Francia: "Elezioni in Russia non libere né democratiche": ...settembre nell'Estremo oriente siberiano ha portato alla svolta 'storica' delle relazioni tra Corea ... Stiamo creando un sistema di sostegno perché nessun ente governativo può provvedere a cosi' tante ...

