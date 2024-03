Perché i bambini si stropicciano gli occhi quando sono stanchi?

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il mistero dello sfregarsi gli: un’esigenza fisiologica? Per molti genitori, il gesto di un bambino che si strofina gliè un segnale inequivocabile di sonno imminente. Mamanifestano questo comportamento? Qual è il motivo dietro questa azione e che scopo serve? Una spiegazione fisiologica La dottoressa Rebecca Dudovitz, esperta in pediatria della David Geffen School of Medicine della UCLA, spiega che il gesto di strofinarsi glipotrebbe semplicemente derivare da una sensazione di disagio dovuta alla fatica dei muscoli oculari, che hanno bisogno di riposo dopo un’intensa attività di concentrazione. I L'articolo proviene da News Nosh.

Mettersi le dita nel naso è un’abitudine comune, non solo nei bambini . Uno studio, infatti, rivela come questa sia una pratica quasi universale. Non dovrebbe essere considerata patologica, prosegue ... (gravidanzaonline)

Vietiamo ai genitori di imporre il digiuno ai loro bambini: Se i genitori non vengono a prenderli durante l'orario del pasto, questi bambini subiscono di fatto una tortura perché sono costretti ad andare comunque a mensa insieme a tutti, a sedersi con i loro ...

Primavera Pulita 2024: meno rifiuti in giro, meno i volontari in città: ...non si è nemmeno reso conto che forse al tempo opportunamente sistemata avrebbe avuto un suo perché ... non ci sono bandiere, non ci sono divisioni, ci sono battute e sorrisi, mogli e bambini a cui, sin ...