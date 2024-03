“Perché finisce prima” Grande Fratello | la decisione Mediaset e ora si scopre il vero motivo

(Di lunedì 18 marzo 2024), svelata la data della finalissima. Stavolta non ci sono più dubbi. Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del reality di Canale 5 ha smentito quanto affermato precedentemente da Cesara Buonamici. Durante una puntata di Verissimo, infatti, l’opinionista ha parlato della finale proprio subito dopo la conquista del pass per l’ultimo atto da parte di Rosy Chin grazie al 53% dei voti. Secondo quanto fatto trapelare dalla giornalista per lavolta i concorrenti avrebbero dovuto trascorrere dopo il Natale anche la Pasqua all’interno della Casa. La finalissima del GF sarebbe dovuta andare in onda giovedì 4 aprile. Del resto questa data era già stata anticipata qualche tempo fa, accanto a quella dell’11 aprile. Ma è stato il conduttore a rivelare la vera, ufficiale e definitiva data della finale. Leggi anche: ...

Anche un piccolo battibecco quotidiano tra fratelli può trasformarsi in tragedia . Questo almeno è quello che sarebbe accaduto a Favara, in provincia di Agrigento , dove lo scorso 2 febbraio una ... (open.online)

"Preferiamo affittare a personepiù tradizionali". Tradotto: non si affitta ai gay. Così l’imprenditore Andrea Papazzoni, 34 anni, ex discografico e titolare di una società che gestisce due ... (ilgiorno)

"Caro Juan Jesus, l'episodio di Acerbi non deve finire in campo": così Ruotolo, De Giovanni e Quagliariello in una lettera al difensore del ...: Quello che è accaduto finisce in campo". Così Juan Jesus ha commentato il brutto episodio con ...e della Nazionale italiana e che inizia per enne e che negli Stati Uniti d'America è proibita perché ...

Fiorello: "Putin attaccherà la Nato nel 2026 Allora Pupo ha fallito": Ma non finisce qui: "Calenda è arrabbiato con Schlein, ha detto 'non mi risponde più a telefono, mi ... Lui non ci credeva, ha chiesto il riconteggio dei voti perché voleva il 100%. A questo punto ...