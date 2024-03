Per Salvini le elezioni fanno bene pure a chi perde Non si è accorto di Trump

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà al vicepremier e ministro Antonio Tajani , non dev?essere facile avere un omologo vicepremier Salvini , che non condanna i crimini di Putin e vede in queste ... (calcioweb.eu)

Salvini: "In Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre ragione" - Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato le recenti elezioni in Russia, ribadendo il rispetto per la volontà popolare, ma esprimendo preoccupazione per le tensioni presenti nel contesto ...abruzzo24ore.tv

Russia, Tajani su Salvini: politica estera la fa ministro Esteri - Lo ha detto il leader di Fi Antonio Tajani, rispondendo a una giornalista che chiedeva se non tema che le dichiarazioni del collega ministro e leader della Lega Matteo Salvini sul voto in ... entrare ...notizie.tiscali

Rielezione di Putin: è polemica sulle parole di Salvini (anche nel governo) - di cui Matteo Salvini è segretario: "In Russia hanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato - si legge - ne prendiamo atto e lavoriamo (spero tutti insieme) per la fine della ...tg.la7