“Per Pd e M5S dobbiamo morire come ebrei” | audio shock Pittella

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sta facendo il giro della rete l’che ha vistoprotagonista l’esponente di ‘Azione’ in Basilicata, MarcelloNelle ultime ore sta girando un, a dir poco scioccante, quello che vedeprotagonista Marcello. Quest’ultimo, esponente del partito ‘Azione’ in Basilicata, ha rilasciato dichiarazioni molto gravi nei confronti di altri due partiti politici del nostro Paese: il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle. Lo stesso, nell’, si paragona alle vittime dei campi di concentramento. L’esponente di ‘Azione’ in Basilicata, Marcello(Ansa Foto) Cityrumors.itQuesto è quello che l’esponente politico ha riferito nel vocale: “Cari amici, è giunto il comunicato ...

Marcello Pittella (Azione) attacca Pd e M5s, e in audio mandato ai suoi paragona il trattamento subito dal suo partito nelle trattative per le elezioni Basilicata alla Shoah : "Sapete quando ... (fanpage)

Alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra. Lo... (ilmessaggero)

L'audio choc di Pittella, 'noi come gli ebrei'. Poi le scuse - Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire". Poco dopo però le scuse pubbliche: "Giorni di stress e tensione emotiva ...ansa

In Basilicata Calenda con Bardi, il campo largo è del centrodestra. L’ex governatore Pittella: “Per Pd e 5S dovevamo morire come gli ebrei” - Alla fine, dunque, il campo largo in Basilicata è quello del centrodestra. Dopo Matteo Renzi, infatti, anche Carlo Calenda annuncia l'appoggio al presidente uscente, Vito Bardi, per le elezioni region ...ilsecoloxix

Elezioni in Basilicata, il partito di Calenda Azione appoggia il centrodestra con Bardi - L'annuncio è arrivato dal segretario lucano del partito, Donato Pessolano, e dal consigliere regionale Marcello Pittella, che sottolineano le distanze con Pd e M5S: ''Dopo mesi di tentativi per ...tg24.sky