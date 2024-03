“Per M5s e Pd sono un ebreo che deve morire | insieme a me Azione” | l’audio dell’ex governatore della Basilicata Pittella ai suoi sostenitori

(Di lunedì 18 marzo 2024) Polemica per un vocale privato inviato su Whatsappe consigliere regionale diMarcellocon cui nella serata di domenica 17 marzo ha comunicato aila decisione di aderire al centrodestra a causa delle vicissitudinicoalizione progressiste. Nel commentare il comunicato del Pd rilasciato dopo l’intesa su Piero Marrese,si è lasciato andare. “C’è un’a far male – ha detto – a far. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nella camera a gas. Ecco io per lorounchea me”. Concetto di morte, in senso politico, che ...

