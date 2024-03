Per l' Inter primo stop del 2024 | col Napoli finisce 1-1

(Di lunedì 18 marzo 2024) AGI - Reduce dalla cocente eliminazione in Champions League ai rigori contro l'Atletico Madrid, l'rallenta anche in campionato pareggiando con ilnel big match della 29 giornata di Serie A. A San Siro1-1 con la rete dell'ex Jesus ad annullare il momentaneo vantaggio di Darmian. La squadra di Inzaghirompe la striscia di dieci successi consecutivi in campionato (dove nelaveva sempre vinto) salendo a 76 punti, ma perdendone due in favore del Milan secondo (restano comunque 14 lunghezze di vantaggio). Gli uomini di Calzona centrano invece il secondo pari di fila e sesto risultato utile, salendo a quota 45. I padroni di casa provano a fare la gara sin dalle battute iniziali di gioco, creando ilpericolo con Lautaro all'11' (bella chiusura di ...

