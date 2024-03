Peppino Impastato ‘divisivo’ | siamo alla rivendicata equidistanza tra Stato e mafia

(Di lunedì 18 marzo 2024) di Giovanni Ceriani A proposto della protesta degli studenti di Partinico contro la intitolazione della loro scuola aperché “divisivo”, sorgono domande e pensieri ben tristi e desolanti. Dopo le crociate contro i voti, contro le pagelle, contro i temi agli esami di, contro la didattica per conoscenze, contro le “sale professori” etc etc, ecco che quipuretra, tra legalità e illegalità, tra giustizia e furbizia. Che l’antisia un fattore “divisivo” è l’anticamera del considerarlo pure “ansiogeno”, “stressante”, “infastidente”. In realtà, e a parte gli scherzi (quali scherzi?), quidentro una ...

" sono molto amareggiato, dispiaciuto". Giovanni Impastato , fratello di Peppino , il coraggioso attivista antimafia ucciso dalla mafia nel 1978, non riesce a nascondere la sua delusione di fronte al ... (orizzontescuola)

Dopo giorni di polemiche di stampo politico, parlano gli studenti , in merito alla mancata intitolazione del Liceo Scientifico “Savarino” di Partinico, in provincia di Palermo. I ragazzi, non ci ... (orizzontescuola)

Un liceo di Partinico, in Sicilia, è al centro di una accesa polemica. La maggioranza degli Studenti ha bocciato la proposta di intitolare la scuola a Peppino Impastato , giornalista e attivista ... (orizzontescuola)

Studenti siciliani contro Peppino Impastato: “Divisivo” per le sue idee politiche. Gramellini: “Ma se non è un eroe, chi lo è” - Un liceo di Partinico, in Sicilia, è al centro di una accesa polemica. La maggioranza degli studenti ha bocciato la proposta di intitolare la scuola a Peppino Impastato, giornalista e attivista ucciso ...orizzontescuola

Peppino Impastato divisivo per 797 studenti di un liceo di Partinico, una docente: vorrei conoscerli uno ad uno - Mi piacerebbe conoscerli uno ad uno i 797 studenti del Liceo Scientifico “Savarino” di Partinico in provincia di Palermo, che hanno definito Peppino Impastato un personaggio “divisivo” per la sua ...tecnicadellascuola

A Firenze nasce il parco Peppino Impastato - Sarà inaugurato domani a Coverciano il parco intitolato a Peppino Impastato, il giovane giornalista e attivista di Cinisi che passò la vita a denunciare Cosa nostra e che per questo fu ucciso il 9 ...firenzetoday