Pd | Fassino | ‘dal Pci ad oggi Paganelli sempre al servizio della buona politica’

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Una lunga, crudele e dolorosa malattia ci ha portato via Lino. Dal Pci al Pds ai Ds e al Pd ha messo intelligenza, passione, dedizione alpolitica. Ne ricorderòla generosità e la tenace pazienza con cui assolveva ai suoi incarichi. Vicino ai suoi affetti, gli rivolgo un ultimo grato e commosso saluto”. Così Pierosu twitter sulla scomparsa di Lino. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Una lunga, crudele e dolorosa malattia ci ha portato via Lino Paganelli . Dal Pci al Pds ai Ds e al Pd ha messo intelligenza, passione, dedizione al servizio della buona ... (liberoquotidiano)

Elezioni Basilicata, Fassino (PD): “il campo largo e’ vincente, non l’esclusione voluta dai 5 stelle” - Il commento del dirigente Dem sulle vicende politiche lucane: “Il candidato deve essere credibile agli occhi degli elettori a cui si chiede il voto" ...basilicata24

Lo psicodramma lucano, il killer del campo largo, il rischio contagio e il giallo primarie Pd - E non perchè lo dicano Calenda, Renzi, ieri anche Fassino e lo sussurri l’area Bonaccini in massa. Basta vedere la cose dall’alto e con qualche distacco: comunque vada Giuseppe Conte vince sempre. In ...notizie.tiscali

Audi Q3 2.0 TDI 150 CV quattro S tronic del 2016 usata a Milano - I nostri operatori saranno a vostra disposizione dal lunedì al venerdì ... Tutte le condizioni presso i nostri Concessionari. www.fassina.it ...automoto