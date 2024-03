Pavia | negato il teatro comunale

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il Comune nega ai sindacati unper festeggiare il Primo maggio. Succede a, con annessa polemica, alimentata dal fatto che la giunta è di centrodestra. Per la Festa del Lavoro, Cgil, Cisl e Uil avevano pensato di organizzare nella strutturaal mattino un dibattito e al pomeriggio una merenda e un concerto. Permessoperché "quelle proposte sono attività non identificabili con gli indirizzi sociali e culturali fatti propri dall’Amministrazione". Ma "il Primo maggio trova rispondenza sull’articolo 1 della Costituzione – ha commentato Fabio Catalano Puma, segretario della Cgil di–. Enon vi sono strutture alternative". Anche Carlo Barbieri, segretario della Uil di, non ha nascosto la sua sorpresa. Più cauto il giudizio di ...

