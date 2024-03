Paventi | «Per l’Inter la sosta può servire Col Napoli impatto positivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il pareggio di ieri delcolnon può certo essere accolto bene, visto come è arrivato., in collegamento con l’ultima edizione di Sky Sport 24, fa il punto su come la squadra di Inzaghi va alla. CI SI FERMA – Andreavaluta come si può accogliere il pareggio di ieri col: «Le occasioni comunque le ha avute, ha avuto unsulla partita molto. Era passata anche in vantaggio, cosa che riesce ad amministrare bene in genere. Meno sei occasioni, due consecutive: non è un dato allarmante, ma un dato statistico. Il vantaggio rimane consistente, a nove giornate dalla fine quattordici punti sono tanti. Però un rallentamento c’è stato, evidentemente le pause per le nazionali non sono ...