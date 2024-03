Pattinaggio di figura | Mondiali Montreal 2024 | calendario | programma | orari e copertura tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quando e come seguire idi, rassegna iridata didiinsul ghiaccio del Bell Centre da mercoledì 20 a sabato 23 marzo. L’Italia vuole fare la voce grossa nell’ultimo grande evento della stagione e punta ad essere protagonista in ognuna delle quattro specialità nella città canadese. Nel singolo maschile spazio a Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola mentre Matteo Rizzo ha dovuto rinunciare a partecipare per via dell’intervento ad un’anca. Nel singolo femminile, invece, a difendere i colori azzurri c’è Sarina Joos. Tra le coppie di artistico riflettori puntati su due tandem di grande esperienza e dal sicuro affidamento come quelli composti da Sara Conti e Niccolò Macii e da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Infine la danza su ghiaccio, ...