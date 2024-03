Parigi 2024 | Bach sugli atleti russi e bielorussi | “Chi rispetta le condizioni è il benvenuto ai Giochi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Abbiamo fissato delle, questenon cambieranno: chi è disposto arle è il, chi non è disposto arle non è il”. Così il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomassulla presenza deglie bieloaiOlimpici di, a margine delle celebrazioni per il centenario delle prime Olimpiadi invernali a Chamonix. Alle dichiarazioni del ministro dello sport russo, Oleg Matytsin, che ha invitato glidel suo paese a non boicottare iha risposto: “Riceviamo così tanti messaggi ...