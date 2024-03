Parenzo contestato alla Sapienza | io sono per il dialogo ma ai giovani insegniamo l’intolleranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) di Simonetta Lucchi David, invitato, per un convegno organizzato dal movimento studentesco Azione universitaria vieneda gruppi di“di estrema sinistra”, al grido di “Vattene fascista”. E, nel ricordo, riemergono cortei degli anni fine Settanta del secolo scorso. Oppure di metà anni Ottanta in atenei tedeschi, in cui maturi signori venivano apostrofati come “nazisti”. Per cui, colpisce, il ritorno in peggio a epoche che sembravano passate per sempre.– e già solo il cognome suo e della consorte, la giornalista Nathania Zevi, evocano esili e persecuzioni – a cui viene dato del “razzista sionista”, per quale motivo? L’accusa è quella di utilizzare la questione femminile strumentalizzandola per difendere e giustificare il genocidio in ...