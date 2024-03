Parco degli Iblei | la mossa della destra per bloccare l’iter dopo 20 anni | la commissione Ambiente della Regione convoca solo i contrari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Delsi parlada vent’, un decreto del presidenteRepubblica lo ha istituito nel 2008 ma non è ancora detto che venga realizzato effettivamente. Accelerazioni, frenate e moltissimi stalli continuano aquello con i suoi 146mila ettari sarebbe il quartoitaliano, come sottolinea Marco Mastriani, presidente di Federparchi Sicilia. L’area – oltre 146mila ettari tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania – avrebbe una varietà di boschi, zone di protezione speciali e anche siti archeologici. “Un presidio naturale, ma anche archeologico e culturale – aggiunge a ilfattoquotidiano.it Mastriani -, del quale potrebbero beneficiare per primi proprio i Comuni che in alcuni casi hanno mostrato delle ...