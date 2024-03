Parabiago | spaccata notturna alla sala slot | ladri in fuga con un bottino di pochi euro

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Milano), 18 marzo 2024 - Ennesima “” nella notte nella zona del Legnanese e questa volta è stata ladi viale Lombardia aa subire l’assalto dei. L’episodio è accaduto nell’ultima notte: ignotisi sono avvicinatie, utilizzando un’autovettura come ariete, hanno sfondato l’ingresso della. Una volta all’interno della, ihanno forzato la cassa, probabilmente convinti di trovare una gran quantità di denaro contante da trare: invece hanno abbandonato il luogo del furto con un ben magro, una manciata di...

