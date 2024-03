Paolo Schicchi medico | Ordini dei medici hanno aderito a diktat politici sul vaccino Covid | 10 mld € buttati per la campagna vaccinale che si potevano usare per la sanità - VIDEO

(Di lunedì 18 marzo 2024)chirurgo presso l'ICSR di Brescia, è intervenuto ad un convegno per parlare tra le altre cose della pandemia appena passata: "Allora buona giornata a tutti grazie dell'invito. Io farò una comunicazione assolutamente polemica ma lo dico subito, molti non saranno ovviamente d'ac

Supersex, il romanzo pop di Rocco Siffredi - SUPERSEX di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni (serie tv ideata da Francesca Manieri, Italia, 2024, prima stagione guarda il trailer) con Alessandro Borghi, Adriano Giannini, Jas ...marilyn.corriere

Via Farini, parte la preferenziale. Da oggi anche il bus in Aldrovandi - Semaforo verde alle due misure di viabilità decise dopo le intese con i sindacati e con i commercianti. Multe, boom dei divieti di sosta: +29% sul 2023. Parcheggio Staveco, a breve l’appalto per il ra ...ilrestodelcarlino

Supersex, com’è morta Moana Pozzi - Interpretata da Gaia Messerklinger, Moana entra in scena quando Rocco fa la conoscenza di Riccardo Schicchi (Vincenzo Nemolato), il fondatore dell’agenzia Diva Futura che ha lanciato tra gli anni ’70 ...tvserial