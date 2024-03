Pandemia | quattro anni fa l’inizio dell’incubo annunciato dalla colonna di carri militari VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024fa quella foto agghiacciante, alla quale non ci si voleva credere, sperando che fosse, così come in molti si ostinavano a dire, un fake. Ma quelladi camionannunciavadi una tragedia, di quellache sconvolgerà per sempre le vite anche degli italiani. Era il 18 marzo del 2020 quando a Bergamo sfilavano i mezzi che trasportavano le prime, numerose vittime del Covid. Oggi, quei morti e quelli che, purtroppo, poi si piangeranno saranno ricordati in una cerimonia alla quale sarà presente anche il commissario europeo Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Il 18 marzo è la data scelta per celebrare la giornata nazionale delle vittime del Covid, che ormai ...