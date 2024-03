Panchina Milan | il futuro di Pioli è nella mani di Zlatan Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 18 marzo 2024), il secondo posto e un ottimo percorso in Europa League potrebbero confermare Stefanosarà decisivo Abbiamo detto più volte che se mister Stefanovuole restare sulladelanche la prossima stagione, dovrà ottenere il secondo posto in classifica e provare ad arrivare in fondo all’Europa League. In questa settimana è arrivato il pass per i quarti di finale della competizione Uefa e i rossoneri hanno consolidato il secondo posto in classifica, allungando di 2 punti sulla Juventus, che ha pareggiato con il Genoa. Possiamo, quindi, dire che è stata una settimana super positiva per la squadra e anche per l’allenatore. Adesso, però, ci sono ancora 9 partite da giocare per cercare di rimanere al ...