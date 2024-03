Pallamano Securfox lotta ma cade sul campo di Leno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non basta un primo tempo perfetto allaper espugnare il difficilissimo palazzetto died effettuare l’aggancio alle bresciane in vetta al Girone B. Nella ripresa la difesa sbanda e le ragazze di coach Sartori fanno loro lo scontro diretto, mettendo un’ipoteca sul primo posto. In avvio di gara sono Chiara Ferrara e Paula Visentin - gli unici veri terminali emiliani in una gara dai due volti (19 reti su 23 in due) - guidano il primo allungosul 3-5 che costringeal time out. Ferrara corre, domina e si diverte: Visentin e Ferrara continuano la loro gara da “immarcabili” e portano lasul +5 (5-10) al 25’. Sembra un segnale per il match ed invece, grazie a Popescu e Kovtun piazza un 4-1 di contro parziale che riduce - all’intervallo - il divario a ...