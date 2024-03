Pagelle Verona-Milan | i voti di Tuttosport | mai visto un Pulisic così

Dal treno Theo Hernandez fino a Capitan Pulisic : le Pagelle di Hellas Verona-Milan . tutti i voti della partita dei rossoneri MAIGNAN 6 Il tiro di Noslin è imprendibile. Non è colpa sua. CALABRIA ... (dailymilan)

Milan, nuovo infortunio per Kalulu: a forte rischio per la Roma - Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è finito nuovamente in infermeria dopo l’infortunio accusato ieri a Verona. Il francese ha svolto questa mattina gli esami strumentali che hanno evidenziato una ...siamolaroma

Quota salvezza, ecco la media nelle ultime stagioni - L'anno scorso fu necessario lo spareggio tra Spezia e Verona, a 31 punti a fine anno, per decretare l'ultima retrocessa insieme a Cremonese e Sampdoria ...calciocasteddu

Adani: "Ennesima mancanza di rispetto da parte di Allegri. Giuntoli ora deve parlare, i tifosi meritano di più" - Verona Ma la colpa non è solo di Allegri, io mi aspetto che Giuntoli che rappresenta la direzione sportiva ci dica qualcosa di questo momento, innanzitutto di quello che è successo in chiave di ...tuttojuve