Pagelle TV della Settimana 11-17 marzo 2024 Ecco i promossi e i bocciati

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luisa Ranieri in Lolita Lobosco9 a Luisa Ranieri. L’attrice si gode il successo de Le Indagini di Lolita Lobosco che, alla terza stagione, si conferma appuntamento seguitissimo di Rai1, con oltre 5 milioni di spettatori. Prossimamente la vedremo nel nuovo film di Paolo Sorrentino e in quello su Modigliani di Johnny Depp. Alla faccia degli snobismi di molti colleghi, bravi ma destinati a rimanere nella nicchia, a Io Donna ammette: “Ho realizzato il mio sogno: ho sempre voluto arrivare al grande pubblico, perché noi attori facciamo il nostro lavoro proprio per il pubblico”. 8 a Caro Marziano. La terza stagione del programma di Pif è andata archiviandosi con buoni risultati, nella competitiva fascia delle 20, pari al 6.1% di share (quasi 1,3 milioni di spettatori). Merito di un racconto interessante e ricco di spunti che si distingue nell’offerta di Rai3 e ...