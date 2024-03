PAGELLE – Juan Jesus e Meret tengono in vita il Napoli La Penna su Acerbi come Ponzio Pilato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ledi Inter-1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia.. Stasera, Ilaria, al Meazza c’era la simbolica e mesta cerimonia dell’addio al tricolore e il timore era quello di consegnarlo all’Inter perdendo ancora una volta. Invece il passaggio è avvenuto a testa alta, perdonami la retorica, e il merito è anche del giovane, protagonista di ben quattro respinte decisive – 7 Decisive le respinte (alcune delle quali quasi miracolose) e anche lo spirito: mai un minuto di disattenzione o di appannamento. Ha il merito, insieme a, non solo di tenere ilin gara fino alla fine, ma di spingerlo verso un pareggio che, in barba alla mia idiosincrasia per i pareggi, quasi sa di trionfo – 8 DI LORENZO. Un maleficio di oscura origine ha ...