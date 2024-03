Pagelle Inter-Napoli | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di lunedì 18 marzo 2024) I TOP, ie iaidel match valido per la 29esima giornata di Serie A 2023/24:Ledeidel match tra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Meret 7: Thuram 5(3-5-2): Sommer 6; Pavard 6, Acerbi 5.5, Bastoni 6; Darmian 7, Barella 6, Calhanoglu 5.5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5; Thuram 5, Lautaro 5.5. Allenatore: Inzaghi 5.5. Sostituti: Bisseck 6, Buchanan sv, Frattesi 5.5, Dumfries sv, Sanchez sv..(4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Jesus 7, Olivera 5.5; Anguissa 6. Lobotka 6, Traorè 5.5; Politano 6, ...

Termina 1-1 il posticipo fra nerazzurri e partenopei grazie alle reti di Darmian e Juan Jesus . Inzaghi non riesce a centrare l'undicesima vittoria di fila in Serie A e i suoi sembrano ancora ... (ilgiornale)

I voti ai protagonisti di Inter-Napoli 1-1: grandi prove di Juan Jesus e Meret, opachi Thuram e Raspadori. Acerbi protagonista in negativo per la frase razzista. CALCIO NAPOLI – Inter e Napoli ... (napolipiu)

Video highlights e sintesi Inter-Napoli 1-1: i gol di Darmian e Juan Jesus - Guarda gli highlights con i gol e le azioni salienti di Inter-Napoli 1-1, big match di Serie A con le reti di Darmian e Juan Jesus ...napolipiu

Juan Jesus, insulto razzista da Acerbi: «Mi ha detto 'sei un ne**o». Poi accetta le sue scuse - Un pari indolore per l'Inter, che resta a +14 sul Milan secondo e che ormai vede la seconda stella. Ma un pari quasi inutile anche per il Napoli, che vede sempre più allontanarsi la ...leggo

Razzismo in Inter-Napoli Juan Jesus: "Acerbi mi ha chiamato negro". Poi in tv: "Si è scusato". Ma è bufera - Forse ti può Interessare Le Pagelle di Inter-Napoli 1-1: Lautaro e Kvara non incidono, Darmian e Juan Jesus protagonisti a sorpresa Top e flop della partita Inter-Napoli, valevole per la 29° giornata ...sport.virgilio